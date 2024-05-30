Aziz Yıldırım: Şampiyon olmazsak giderim

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında üyelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Yıldırım yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış ya?"

REKLAM

"KAVGA ETMEM, KALDIRAMAZ"

"Ben kavga etmeyeceğim bunu bilin. O iyi bir aile çocuğu bizim söylediklerimizi kaldıramaz ondan hiç girmeyelim. Ali Bey çaresiz, o Fenerbahçe için varolan bir insan değil, o kendisi için var. Yeni gelen arkadaşlarla 3 ayda kavga eder yanındakiler doğruyu söylediğinde onlarla kavga eder. Spor kulübü olmak dışında her şeyle uğraşıyoruz. Ey Fenerbahçeliler, 4 yılda beni gönderdiniz şimdi sıra onda!”

"MOU'YA ENKAZ BIRAKTI DEMİŞLER"

"Bunlar, menajerlerine Mourinho’ya gidip ‘Aziz Yıldırım enkaz bıraktı’ dedirtmişler. Konuşuyorduk… Adamın önünde tesisler açıktı, sordum ‘Bunları kim yaptı biliyor musun?’ dedim."