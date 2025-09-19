Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        11
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        8
        Samsunspor
        SAMS
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        5
        Kasımpaşa
        KSM
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım: Kongreye katılmayacağım! - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım: Kongreye katılmayacağım!

        Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım," Halihazırdaki 2 başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim. Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor, adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 11:12 Güncelleme: 19.09.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aziz Yıldırım: Kongreye katılmayacağım!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama geldi.

        İŞTE AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI:

        "20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulumuzla ilgili olarak düşüncelerimi, 3 Eylül'de yaptığım basın açıklamasıyla kamuoyuyla son derece şeffaf bir şekilde paylaşmıştım.

        26 Temmuz'daki Yüksek Divan Kurulu toplantımızda ve 3 Eylül'deki yazılı açıklamamda da belirttiğim, "Eylül ayında bir kongre yapılmasının kulübün yararına olmayacağı ve bundan vazgeçilmesi gerektiği" düşüncemle paralel olarak, özü itibariyle Fenerbahçe'nin yararına olduğunu düşünmediğim bu kongreye katılmayı düşünmüyorum.

        REKLAM

        Bununla birlikte, halihazırdaki 2 başkan adayından herhangi birinin yanında da değilim. Tutumumun bu yönde olduğunu camiamızın bilgisine sunuyor, adımın adaylar lehine speküle edilmemesini herkesten rica ediyorum.

        Asıl vurgulamak istediğim konu ise, açıklanan genel kurul gündem maddeleri arasında, camiamızın seçilecek olan yeni yönetim kuruluna, olması gerekenin üzerinde yetki tanıyan ve yönetimi, kulübün sahibi konumuna taşıyan, 11, 12 ve 13.maddelerin veto edilmesini önemle tavsiye ediyorum. Söz konusu maddeler, genel kurul üyelerimizin, kulübün sahip olduğu varlıklar üzerindeki söz haklarını tümüyle yönetim kuruluna devretmekte, bu durum kulüp üyelerinin karar mekanizmasındaki etkinliğini sıfıra indirmektedir.

        Bu konu, bir sonraki olağan genel kurulda tüm ayrıntılarıyla ele alınıp sınırları ve tanımları iyice belirginleştirilmelidir. Sonuç olarak bu maddelerin genel kurul üyelerimiz tarafından bu haliyle veto edilmesi elzemdir.

        Bu hususları genel kurul üyelerimizin takdirlerine sunuyor, bu vesileyle yapılacak olan genel kurulun camiamıza hayırlı olmasını ve başarı getirmesini gönülden diliyorum.

        Saygı ve sevgilerimle,

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Babaannesini tüple katletti!
        Babaannesini tüple katletti!
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        Gazze'de ateşkes tasarısına ABD'den veto
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Eylülde orman yangınları!
        Eylülde orman yangınları!
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        Trump Londra Belediye Başkanına yüklendi
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!
        16 asırlık Taşköprü'nün üzerinde sprey boya!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Habertürk Anasayfa