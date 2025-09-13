Yaz'dan aile fotoğrafı
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz, anne ve babasıyla yer aldığı fotoğrafı paylaştı
Giriş: 13.09.2025 - 10:03 Güncelleme: 13.09.2025 - 10:03
Son günlerde futbol yorumlarıyla adından söz ettiren 12 yaşındaki Yaz Yıldırım, son olarak annesi Gonca Yıldırım ve babası Aziz Yıldırım ile çektirdiği bu fotoğrafı paylaştı.
Yaz, fotoğrafa; "Temmuz’dan bir fotoğraf" notunu düştü.
Yaz, geçtiğimiz aylarda da Cem Yılmaz ile fotoğrafını paylaşmıştı.
