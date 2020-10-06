Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki sanıklar Aziz Yıldırım ile Mehmet Işık Eyigüngör katılmazken, duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.
Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdürrahim Erol, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi.
Mehmet Işık Eyigüngör'ün avukatı ise dosya kapsamında müvekkilinin üzerine atılı suçlamayı işlemediğini, o eylemin kendisini savunmaya yönelik olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.
Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, müşteki sanık Aziz Yıldırım'ın üzerine atılı "kasten yaralama" suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Mahkeme ayrıca Yıldırım'ın "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl boyunca müsabakalardan men cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Mahkeme, diğer müşteki sanık Mehmet Işık Eyigüngör'ün ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan beraatini karara bağladı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs 2017'de oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kulüp başkanı Işık Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Yıldırım'ın ifadesi alınmış, Yıldırım da ifadesi sırasında kendisine vurmaya çalıştığını iddia ettiği Eyigüngör'den şikayetçi olmuştu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım'ın, Eyigüngör'e fiili müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
İddianamede, Eyigüngör'ün de "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 aydan 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
İddianamede ayrıca, Yıldırım ve Eyigüngör hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"un 18. maddesi uyarınca seyirden yasaklanma tedbirinin uygulanması talep edilmişti.
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