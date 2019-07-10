Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Aziz Yıldırım'a ziyarette eski Fenerbahçe yöneticileri Mahmut Uslu, Murat Özaydınlı, Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım gibi isimler de eşlik etti.

Ziyarette TFF'de görevli olan Servet Yardımcı, Nihat Özbağı gibi isimler de hazır bulundu.

Aziz Yıldırım'a isminin yazılı olduğu bir forma hediye edildi.