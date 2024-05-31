Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

Mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçim öncesi eski başkan Yıldırım, Mourinho ile anlaştıklarını duyurmuştu. Harekete geçen Ali Koç ve yönetimi Portekizli teknik direktörle her konuda el sıkıştı.

Bu gelişmenin ardından Aziz Yıldırım'dan Mourinho hakkında ilk açıklama geldi.

"AKILLARINA GELMİŞ, KONUŞMUŞLAR"

Aziz Yıldırım, Portekizli teknik adam için, "Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akıllarına gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho!" ifadelerini kullandı.

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"BİZ DE ONUNLA ÇALIŞIRIZ"

Seçilmesi halinde Mourinho ile anlaşacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez." açıklamasını yaptı.