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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho ve transfer açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım'dan Jose Mourinho ve transfer açıklaması!

        Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetiminin Mourinho ile el sıkışmasının ardından açıklama yaptı. Yıldırım, "Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir." derken, Mourinho'nun Lukaku'yu istediğini de iddia etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:42
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        Aziz Yıldırım'dan Mourinho ve transfer sözleri
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        Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.

        Mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçim öncesi eski başkan Yıldırım, Mourinho ile anlaştıklarını duyurmuştu. Harekete geçen Ali Koç ve yönetimi Portekizli teknik direktörle her konuda el sıkıştı.

        Bu gelişmenin ardından Aziz Yıldırım'dan Mourinho hakkında ilk açıklama geldi.

        "AKILLARINA GELMİŞ, KONUŞMUŞLAR"

        Aziz Yıldırım, Portekizli teknik adam için, "Önder Bey ve Mahmut Bey, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. Onlara da çağrı yaptık, 'Gelin bedelini beraber ödeyelim, beraber bu işi halledelim' dedim. Neyse akıllarına gelmiş, gitmişler konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, 'Gerekirse imzalayın' dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Onlar da Mourinho'ya talip olmuşlar. İyi bir hamledir. Fenerbahçe'ye İsmail Kartal'dan sonra Jose Mourinho!" ifadelerini kullandı.

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        "BİZ DE ONUNLA ÇALIŞIRIZ"

        Seçilmesi halinde Mourinho ile anlaşacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "Güzel işte Jose Mourinho ile anlaşmaları. Söylediler bana. Ben seçilirsem ben de çalışırım. 'Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın' demedim mi! Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez." açıklamasını yaptı.

        "KALIBININ ADAMI DEĞİLMİŞ" SÖZLERİNİ YALANLADI

        "Mourinho kalıbının adamı değilmiş" sözlerini söylediğine dair gelen soruya, Aziz Yıldırım, kafasıyla 'hayır' işareti yaparak "Dedim mi öyle bir şey! Bana sinyal verdiler, ben de 'imzalayın' dedim. Ben imzalasam, onlar seçilse ne olacaktı? Önemli olan Fenerbahçe! Fenerbahçe'ye gelmesi!" cevabını verdi.

        "MOURINHO LUKAKU'YU İSTİYOR"

        Aziz Yıldırım ayırca, Mourinho ile anlaşan Ali Koç yönetimine göndermede bulunarak, "Ben seçileceğim ve benim dediğim adam burada olacak. Mourinho, Lukaku'yu istiyor. Dybala var. Talisca gelmek istiyor. Bir de Sörloth var. Bu oyunculardan 1-2 tanesini halletsinler, ondan sonrasına biz gelince bakarız" ifadelerini kullandı.

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