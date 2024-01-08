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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması

        Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, yazılı bir açıklama yaparak; başkanlık için herhangi bir çalışması olmadığını belirtti ve "Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:34 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:34
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        Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması
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        Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama şöyle:

        "Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır.

        Benim şu an için Fenerbahçe Başkanlığı'yla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım. Yalnızca Saran'ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de bir kaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır. İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."

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