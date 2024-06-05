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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine ret! - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine ret!

        Aziz Yıldırım, Ali Koç'un teklifine rağmen kendisiyle birlikte televizyona çıkma planı olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 05.06.2024 - 10:03
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        Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine ret!
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        Aziz Yıldırım, kendisine canlı yayına çıkma davetinde bulunan Ali Koç'a cevap verdi.

        Aziz Yıldırım'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

        "Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir.

        Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

        Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum."

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