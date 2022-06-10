'Aziz' setine sürpriz ziyaret

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Vatikan’ın en önemli kültürel etkinliklerinden olan Uluslararası Giusseppe Sciacce Ödülleri’nin Sinema ve Tiyatro kategorisinde (2012’de) ödül alan Murat Yıldırım, bu onura erişen ilk Türk aktör... O zamandan beri ünlü oyuncuyu yakından takip eden ve seven Bafatakis, Aziz dizisinin de hayranlarından...

Aziz dizinin sezon finallerine katılan Vicky Bafatakis, gün boyu çekimleri izleyip oyuncular ve ekiple bol bol sohbet etti. Murat Yıldırım ile hatıra pozu çektiren Bafatakis, Türk oyuncu ve dizilerinin yurt dışında çok sevildiğine de dikkat çekti.