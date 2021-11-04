'Aziz' setinden dikkat çeken prodüksiyon notları

HABERTURK.COM

Ekran başındakileri hikayenin geçtiği 1930’ların Antakya’sına götürmek için gerçekleştirilen çalışmalar prodüksiyonun kalite ve gücünü de gözler önüne serdi. İşte merakla beklenen 'Aziz'in 3 ay süren ön hazırlığından ilginç yapım notları;

Sanat ve dekor ekibinin yanı sıra döneme ait meydan, evler ve sokakların yapımında 264 kişi görev aldı. 817 ton demir, 400 m3 kereste, 1000 LT boyanın kullanıldığı setin aksesuar ve kostümleri de özel olarak tasarlandı. Kullanılan pek çok obje sıfırdan üretilirken 200’den fazla kıyafetin tasarımı gerçekleştirildi. Araştırma ve ön hazırlık sürecinin 6 ay sürdüğü 'Aziz' dev kadrosu ve etkileyici hikayesi kadar yarattığı gerçekçi atmosferi ile de çok konuşulacak.

Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu dizinin senaryosunu ise Eda Tezcan kaleme alıyor. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya’nın paylaştığı; ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimlerin de kadrosunda yer aldığı 'Aziz' 5 Kasım Cuma saat 20.00'de Show TV’de başlıyor.