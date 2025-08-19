Aziz Sancar ile Canan Dağdeviren, ABD'de buluştu

Giyilebilir sağlık teknolojileri alanındaki icatlarıyla dünyada adından söz ettiren Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren'e, geçen yıl 2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü verildi. Prof. Dr. Dağdeviren, bu yıl 9 Haziran'da geçirdiği beyin kanamasının ardından 12 gün yoğun bakımda kaldı. ABD'de aldığı tedavinin ardından 27 Haziran'da taburcu olan Prof. Dr. Dağdeviren, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı, ABD'de bulunan Sancar Türk Kültürel ve Topluluk Merkezi'nde ziyaret etti.

"ATA'SI İLE BULUŞAN ÜLKÜ GİBİ HİSSETTİM"

Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Dağdeviren, "Sayılan, kutsal, değerli; sevgide çok üstün tutulan, çok sevilen anlamına geliyor, Aziz. Bir insan, adının manasının hakkını ancak bu kadar verebilirdi. Aziz Hocam, aziz insan, aziz dost, canım hocam. Uzun zamandır hayal ettiğim bir ziyareti gerçekleştirebilmenin huzurunu yaşıyorum. Şu kısacık ömürde gönüller yapmaya geldik; sevmek ve sevilmek ne güzel şey. NC Chapel Hill'de 3 gün rüya gibi geçti, unutulmaz anılar biriktirdim. Kimsesizlerin kimsesi, Cumhuriyet'in eğitim verdiği bireyler olarak bilgimizi ve sevgimizi paylaştık, keyifli sohbetler yaptık. Sade Türk kahvelerimizi yudumladık Aziz Hocam ile. Rahatsızlığım nedeniyle Boston'a gelmek isteyecek kadar zarif ve yüce gönüllü, sabahın erken saatinde bizi havaalanından yolcu edecek kadar alçakgönüllü bir ruh. Cümlelerle anlatılamayacak kadar derin bir insan, Aziz Hocam. Durumun özü; kendimi Ata'sı ile buluşan Ülkü gibi hissettim. Sağ olsun, var olsun, aziz olsun, Aziz Hocam" dedi.

"SENİ HER ŞEYİNLE SEVDİM, GÜZEL KIZIM" Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ise Prof. Dr. Canan Dağdeviren ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurarak, "Geldiğiniz için sana ve annene teşekkür ederim. Her yönünle; Türklüğün, bilim insanı kimliğin, anneliğin vefakarlığın ve sayamayacağım daha nice ulvi özelliklerinle seni her şeyinle sevdim, güzel kızım" ifadelerine yer verdi.