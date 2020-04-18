18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mamak ilçesinde 2016 yılının Mayıs ayında yapımı tamamlanan merkeze Nobel Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın ismi verildi. Aziz Sancar Araştırma Merkezi, Türkiye'nin en kapsamlı kök hücre araştırma merkezi olma özelliğini taşıyor. Kök hücre üzerine üst düzeyde yetişmiş personeli ülkeye kazandırmayı da amaçlayan merkez, koronavirüsle mücadele kapsamında 'Covid-19 Tanı Merkezi'ne dönüştürüldü. Aziz Sancar Araştırma Merkezi Covid-19 Tanı Merkezi olarak faaliyetine devam eden merkezde her gün 5 bine yakın koronavirüs testinin sonuçlandırıldığı belirtildi. Merkezde birçok profesör ve sağlık çalışanı, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Ayrıca koronavirüse karşı aşı çalışmalarının da merkezde yapıldığı ve salgınla ilgili gelişmelerin de izlenip değerlendirildiği kaydedildi.
'ÇOK CİDDİ SAYIDA TEST YAPILIYOR'
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni üyelerinden Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, Aziz Sancar Araştırma Merkezi'nin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) bağlı bir merkez olduğunu söyledi. Şenel, "Burası şu anda Türkiye´de Covıd-19 ile mücadelede çok ciddi bir araştırma merkezi olarak kullanılıyor. Burası Covid-19 ile mücadele kapsamında çok ciddi sayılarda testlerin yapıldığı bir merkez haline getirildi. Koronavirüsle mücadelemizin birçok ülkeyle kıyaslandığında iyi olduğunu ve iyileşme oranlarımızın da her geçen iyiye gittiğini söyleyebiliriz. Fakat vatandaşlarımıza burada çok önemli bir görev düşüyor ki; vatandaşlarımız ne kadar duyarlı olur, ne kadar çevreyle temaslarını keserlerse ve ne kadar evde kalmaya da gayret gösterirlerse, bu konudaki mücadelemiz o kadar da başarılı olacaktır. O yüzden vatandaşlarımızın tekrar evde kalmalarını öğütlüyoruz" diye konuştu.
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