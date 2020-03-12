12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Chicago ve Boston kentlerindeki Aziz Patrick Günü (Saint Patrick's) kutlamalarının iptalinin ardından bir duyuru da New York'tan geldi.
New York Eyalet Valisi Andrew M. Cuomo, New York'ta 259 yıldan beri gerçekleştirilen Aziz Patrik Günü Geçit Töreni'nin koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
M.S. 6. yüzyılda İrlanda'ya Hristiyan dinini taşıyan Saint Patricks adlı din adamı anısına başlayan kutlama olan Aziz Patrik Günü etkinlikleri 17 Mart'ta kutlanmayacak.
New York Eyalet Valisi Andrew M. Cuomo, yaptığı açıklamada "Halk sağlığı uzmanları virüsün yayılmasını kontrol altına almanın en etkili yollarından birinin, yakın teması sınırlamak olduğunu kabul ediyorlar" diyerek kararı alma nedenlerini açıkladı.
Aziz Patrick Günü Geçit Töreni ve Kutlama Komitesi başkanı Sean Lane, ise 259. Aziz Patrick Günü Geçit Töreni'ni ileri bir tarihte tüm New York'ta kutlamak için sabırsızlandığını dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde İrlanda'nın başkenti Dublin'de de Aziz Patrik Günü iptal edilmişti...
2 MİLYON KİŞİ İZLİYOR...
Geleneksel olarak 17 Mart'ta düzenlenen Aziz Patrick Günü Geçit Töreni, her yıl Manhattan'daki Beşinci Cadde'de polis, asker, itfaiye görevlileri, müzisyen ve öğrencilerden oluşan 150 bin kişilik grubun yürüyüşüyle gerçekleşiyor.
Kentin en büyük etkinliklerinden biri olan etkinlik yaklaşık 2 milyon izleyici çekiyor.
İrlandalıların en fazla yaşadığı ülke ABD, Aziz Patrik Günü'nün en kalabalık ve en renkli kutlamalarının yapıldığı ülke...
Aziz Patrik Günü İrlanda ve ABD'nin yanında Danimarka, Yeni Zelanda, Roma, Kanada, İspanya, İngiltere, Yunanistan, Japonya, Avustralya, Arjantin, Almanya, Malta gibi ülkelerde de kutlanıyor.
Dini motifler içeren kutlamalarda, katolikler yeşil, protestanlar turuncu renk giyerek birbirlerinden ayrılıyorlar. Yeşil renk İrlanda bayrağını, yonca ise baharı sembolize ediyor.
Aziz Ptrik Günü'nde Chicago Nehri yeşile boyanıyor ve çeşitli faaliyetlere sahne oluyor.
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