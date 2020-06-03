Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 40 ülkede mağdur ve muhtaçlara yardımlarını ulaştırdı

AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin asırlar önce başlattığı "yoksulluk ve cehaletle mücadele" geleneğini insani yardım, sosyal-kültürel hizmetler, basım-yayın ve eğitim alanlarındaki faaliyetleriyle devam ettiren vakıf, koronavirüs sürecinde ve ramazanda da çalışmalarına devam etti.

Salgının Türkiye'de etkisini gösterdiği ilk günden itibaren yaptığı yardımlarla yurt içinde yaraların sarılmasına destek olan vakıf, ramazan yardımları kapsamında da farklı kıtalarda 40 ülkede ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Bu süreçte yaptığı yardımları sosyal medya hesaplarından da paylaşan vakıf, Vefa Sosyal Destek Grubuna katılarak evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market alışverişlerini üstlendi.

Yine, koronavirüs salgını günlerinde canla başla hizmet eden sağlık çalışanlarına vakfın İstanbul'daki yurtları tahsis edilerek tüm ihtiyaçları karşılandı.

112 acil çalışanlarına sıcak yemek, ramazanda da iftar-sahurluk ikramında bulunulurken Ümraniye Eğitim ve Araştırma ile Haydarpaşa Numune hastanelerinin sağlık çalışanlarına bir teşekkür nişanesi olarak çikolata, kuru yemiş, çiçek ve dergiden oluşan hediye setleri takdim edildi.

İstanbul'da 23 bin 825 aileye ramazana özel ilave ürünlerle zenginleştirilmiş erzak paketleri dağıtıldı. Koronavirüs salgını sürecinde ülkede işsiz kalan, ücretsiz izne çıkarılan ve gündelik işini kaybeden 2 bin 580 aileye nakdi destek verildi.

Paydaş kuruluşlarla Türkiye'nin birçok ilinde on binlerce aileye ayni ve nakdi destekte bulunuldu.

40 ülkede 28 bin 795 adet erzak paketi dağıtıldı. Bağışçıların zekat ve fitre emanetlerinden yüz binlerce ihtiyaç sahibi istifade etti.

Suriye'ye 53 tırlık yardım malzemesi sevk edilerek çadır kamplara dağıtıldı. İdlib, Halep kırsalı ve Azez gibi çadır kampların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde 29 bin 350 kişilik iftar yemeği dağıtıldı. İdlib ve Azez'de 4 Hüdayi Mescidi ramazanda ibadete açıldı.