Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 40 ülkede mağdur ve muhtaçlara yardımlarını ulaştırdı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin asırlar önce başlattığı "yoksulluk ve cehaletle mücadele" geleneğini insani yardım, sosyal-kültürel hizmetler, basım-yayın ve eğitim alanlarındaki faaliyetleriyle devam ettiren vakıf, koronavirüs sürecinde ve ramazanda da çalışmalarına devam etti.
Salgının Türkiye'de etkisini gösterdiği ilk günden itibaren yaptığı yardımlarla yurt içinde yaraların sarılmasına destek olan vakıf, ramazan yardımları kapsamında da farklı kıtalarda 40 ülkede ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.
Bu süreçte yaptığı yardımları sosyal medya hesaplarından da paylaşan vakıf, Vefa Sosyal Destek Grubuna katılarak evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların market alışverişlerini üstlendi.
Yine, koronavirüs salgını günlerinde canla başla hizmet eden sağlık çalışanlarına vakfın İstanbul'daki yurtları tahsis edilerek tüm ihtiyaçları karşılandı.
112 acil çalışanlarına sıcak yemek, ramazanda da iftar-sahurluk ikramında bulunulurken Ümraniye Eğitim ve Araştırma ile Haydarpaşa Numune hastanelerinin sağlık çalışanlarına bir teşekkür nişanesi olarak çikolata, kuru yemiş, çiçek ve dergiden oluşan hediye setleri takdim edildi.
İstanbul'da 23 bin 825 aileye ramazana özel ilave ürünlerle zenginleştirilmiş erzak paketleri dağıtıldı. Koronavirüs salgını sürecinde ülkede işsiz kalan, ücretsiz izne çıkarılan ve gündelik işini kaybeden 2 bin 580 aileye nakdi destek verildi.
Paydaş kuruluşlarla Türkiye'nin birçok ilinde on binlerce aileye ayni ve nakdi destekte bulunuldu.
40 ülkede 28 bin 795 adet erzak paketi dağıtıldı. Bağışçıların zekat ve fitre emanetlerinden yüz binlerce ihtiyaç sahibi istifade etti.
Suriye'ye 53 tırlık yardım malzemesi sevk edilerek çadır kamplara dağıtıldı. İdlib, Halep kırsalı ve Azez gibi çadır kampların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde 29 bin 350 kişilik iftar yemeği dağıtıldı. İdlib ve Azez'de 4 Hüdayi Mescidi ramazanda ibadete açıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!