Aziz'in yeni bölümünün ön izlemesi yayınlandı. Dilruba, içinde bulunduğu çaresiz ve üzgün durumu Efnan'a açıklarken söyledikleri seyircileri derinden etkiliyor. Dilruba'nın, "Efnan, aynı kaderin farklı yollarında yürüyen iki kız çocuğuyuz biz. Ama senin hala şansın var, senin kafesini kırmak için şansın var!" sözleri dikkat çekerken akıllara "Dilruba, Efnan'a destek mi olacak?" sorusunu getiriyor.

AZİZ YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

AZİZ'İN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz ve Galip'in karşı karşıya gelmelerinin yarattığı kaos, tüm ilişkilerin yeniden çıkmaza girmesine sebep olur. Dilruba'ya güvenmek isteyen Adem tekrar hayal kırıklığı yaşarken, Efnan ise nişan gecesinde terk edilmenin hezeyanı içindedir.

Babasının şüpheli ölümündeki gizemin peşinde olan Aziz, hiç ummadığı birini karşısında bulur ve yeni bir yolculuk başlar. Karanlık sırlar açığa çıkarken, Efnan ve Aziz'in ilişkilerinde yeni bir kapı aralanır.