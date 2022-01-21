'Aziz'in oyuncuları makyajlarıyla modaya yön veriyor

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Başrollerini; Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Murat Güven Akpınar ve Fırat Tanış’ın paylaştığı 'Aziz' dizisinde Sönmez ve Barlas'ın canlandırdığı 'Dilruba' ile 'Efnan'ı, dönemin ruhuna uygun olarak hazırlayan makyaj sanatçısı Selvi Zurnacı'nın tercih ettiği renkler ve stil şimdiden modaya yön veriyor.

Bu iki karakterin makyajının kısa sürede benimsendiğini ifade eden Zurnacı, "TV programlarında, magazin sitelerinde, Youtube kanallarında gördüğüm çok sayıda genç kız bu iki karakterin yüz makyajını uygulamasından gurur duydum. Her iki oyuncunun rol stili Türkiye'de ile birlikte çok sayıda ülkede uygulanıyor olması mutluluk veriyor." dedi.

"İZLEYİCİLER 'EFNAN'IN ÇİLLERİNİ DOĞAL BULUYOR"

'Efnan'ın (Simay Barlas) çillerinin merak edildiğini söyleyen Selvi Zurnacı, şu ifadeleri kullandı:

Tarihi dönemler için uygulanan makyajlara kadınların, genç kızların ilgi göstermesi oldukça önemli. Hayranlık duyulan oyuncuların makyajlarıyla ilgili gelen sorulara vakit buldukça cevap veriyor. En çok Efnan'ın çilleri konusunda soru geliyor. Çok sayıda izleyici çilleri doğal bulmuş. Normal makyajın üstüne yapılıp yapılmayacağını merak edenler de var. Dönem makyajlarından aldığım geri dönüşler çok ilham verici. Zaten en çok aldığım soruların başında, kullandığım malzemeler var. İnsanlar, en çok hangi malzemeleri kullandığımı soruyor.

AZİZ DİZİSİ KONUSU

Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.