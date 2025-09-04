Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 2 kişinin tutuklanması istendi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklama talebiyle, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
2 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ
Savcılık ifadelerinin ardından 2 şüpheli, “ihaleye fesat karıştırma” suçundan tutuklama talebiyle, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.