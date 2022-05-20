'Aziz', 'Efnan'ı kurtarabilecek mi?

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Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner’in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz heyecan dolu 26. bölümüyle ekrana gelecek. Pierre’in almış olduğu darbe onun Hatay’daki varlığını tehlikeye sokar. Ancak Pierre, Hatay’dan öylece vazgeçecek değildir. Kenan’ın dört bir koldan sıkıştırılması onu bir yol ayrımına götürür. Kenan gücünü kaybetmemek adına Aziz’in kimliğini deşifre etmek için büyük bir oyuna girer ve Efnan’ı bu uğurda yem olarak kullanır.

Kenan’ın Efnan üzerinden kurduğu oyun Pierre’in harekete geçmesine ve Aziz’e tuzak kurmasına neden olur. Efnan ise içinde bulunmuş olduğu durumdan kurtulmak isterken yılların üzerini örttüğü büyük bir sırrı öğrenir. Aziz, Efnan’ın hayatının tehlikeye girişiyle bir yol ayrımına gelir. Efnan’ı kurtarabilmek için önünde iki seçenek vardır ve bu seçeneklerden biri ölüme çıkmaktadır. Aziz, Efnan için ölümü göze alıp sevdiği kadını kurtarabilecek midir?

“Aziz” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!