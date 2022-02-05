'Aziz'de Kenan Mustafa'yı vurdu!

'Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 12. bölümünde; Aziz, Fransızlardan sakladıkları silahları Türkiye'ye göndermek için harekete geçti. Destekçileri ile birlikte evinin mahzenindeki silahları Fransızlardan gizli çıkarmayı başaran Aziz, Mustafa ve Dayı ile birlikte yola koyuldu. Onları takip eden Kenan ise gizlice arabaya binerek onlarla birlikte sınıra gitti. Türk askerlerine silahları teslim etmeyi başaran Aziz, erzakları da alıp geri dönecekti ancak bu sırada nöbet değişimi için askerler geldi. Aziz, Mustafa ve Dayı hızla kaçmaya başladı. Bu durumdan faydalanan Kenan, saklandığı çalılıkların arkasından Mustafa'ya ateş etti. Mustafa kanlar içinde yere yığılırken Kenan'ın bu hamlesi bir kez daha ne kadar tehlikeli biri olduğunu gözler önüne serdi.

İşte o anlar;

https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/aziz-kenan-mustafayi-vuruyor/102582

SOSYAL MEDYA #AZİZ'İ KONUŞTU!

'Aziz'in 12. bölümü TOTAL'de 5.50 izlenme oranı (rating) 12.19 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 5.24 izlenme oranı (rating) 11.89 izlenme payı (share), AB'de 4.49 izlenme oranı (rating), 11.51 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölüm sosyal medyada da gündem oldu. #Aziz etiketi Twitter Türkiye'de uzun süre TT listesinde yer aldı.

'AZİZ', SİLAHLARI TÜRKİYE'YE GÖNDERMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Babasına Ankara'dan gelen telgrafı gören Aziz, Efnan ve Dayı'nın önünde Fransızlardan intikam alacağına ve Hatay yeniden özgürlüğüne kavuşana kadar pes etmeyeceğine dair yemin etti. Dayı, Aziz'i gizli odasına götürerek Türkiye için çalışacakları gizli yeri gösterdi. Aziz, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken Dayı, Ankara'ya telgraf çekti. Aziz, Fransızlardan sakladıkları silahları Türkiye'ye göndereceklerini söyledi.

"Silahlar ait olduğu yere gidecek!"

https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/aziz-silahlar-ait-oldugu-yere-gidecek/102569

TÜRKLER AÇLIKLA VE KITLIKLA SINANMAYA BAŞLADI

Türklerin cesur direnişi üzerine Fransızlar şehirde baskıyı artırdı. Delege Pierre, Antakya'da yaşayan Türk halkı için gıda ambargosu uygulamaya başladı. Karne uygulaması ile gıda dağıtım görevi ise Kenan'a verildi. Halk bu duruma isyan ederken Aziz de halkını açlıktan kurtarmak için bir çare düşünmeye başladı.

Fransızlardan Türklere gıda ambargosu;

https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/aziz-fransizlardan-turklere-gida-ambargosu/102570

ADEM'DEN AZİZ'E BÜYÜK JEST

Adem, Aziz'in güvenini kazanmak için şaşırtan hareketlerine devam ederken Galip'e, Aziz'i bir ihaleye sokacağını ve bunun için atölyedeki hisselerini ondan alacağını söyledi. Adem, Kenan'dan Edip Payidar'ın atı Rüzgar'ı geri aldı. Aziz, bu sürpriz karşısında büyük bir sevinç yaşadı. Adem ise bu hamlesiyle Aziz'in hisselerini kendi üstüne vermesini sağladı.

Adem, Aziz'e Rüzgar'ı geri getiriyor;

https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/aziz-adem-azize-ruzgari-geri-getirir/102572

FRANSIZLAR AZİZ'İN EVİNE BASKIN YAPTI

Dayı ile birlikte silahları Türkiye'ye göndermek için plan yapan Aziz, Delege Pierre'in silahları başka yerde araması için hedef şaşırttı. Onları gizlice izleyen Kenan ise gördüklerini Delege Pierre'e anlattı. Kenan'ın uyarısını dikkate alan Pierre, askerleri yanına alıp Aziz'in evine baskına gitti. Payidar ailesinin bir arada yemekte olduğu akşam tüm ev halkı Fransızları görünce büyük bir korku yaşadı. Bu sırada silahları çıkarmak için Aziz'in destekçileri mahzendeydi. Evi alt üst eden askerler saklanan silahları bulamadı. Zamanla yarışan Aziz, büyük bir risk alarak silahları Pierre evdeyken çıkartmayı başardı.

Pierre'den Aziz'in evine baskın;

https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/aziz-pierreden-azizin-evine-baskin/102579

AZİZ, BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Delege Pierre, Aziz'e Efnan'ın evinde nezaket dersleri aldığını söyledi. Derslere gitmeyen Efnan, Pierre'in teklifini kabul ettiğini saklarken gerçeğin ortaya çıkmasıyla zor durumda kaldı. Pierre'in söyledikleri Aziz'i derin bir hayal kırıklığına uğrattı. Hayatta en çok güvendiği insanın yalan söylediğini öğrenen Aziz, Efnan'ı gözü yaşlı bir şekilde bırakıp zorlu görevi için yola çıktı. Efnan, Aziz'e kendini nasıl affettireceğini düşünürken onun bu süreçteki destekçisi amansız rakibi Dilruba oldu.

Efnan, 'Aziz'i hayal kırıklığına uğratıyor;

https://www.showtv.com.tr/dizi/sahne/aziz-efnan-azizi-hayal-kirikligina-ugratiyor/102581

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!