Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi başarılı isimler yer alıyor. Peki, Aziz bu akşam var mı, yok mu? Aziz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Aziz dizisi hakkında merak edilen detaylar...