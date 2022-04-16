'Aziz' acı gerçeği öğrendi!

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Atölyede Aziz’in karşısına çıkan Pierre, “Ben aşık bir adamım!” diyerek önce Aziz’i şoke etti. Efnan’ın duvardaki resmini gören Aziz, vurulduğu gece Efnan’ın Pierre’e modellik yaptığını öğrendi. Pierre acı gerçekleri Aziz’e söylerken gerilim doruklara ulaştı. Tüm yaşananlardan sonra Aziz’in ne yapacağı ve Efnan ile ilişkilerinin nasıl etkileneceği akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Show TV’nin büyük ilgi gören dizisi Aziz’in dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde; Dilruba’yı almak için sağlam bir oyun kuran Adem; Dilruba, Pierre ve Aziz’i atölyeye çağırdı. Dilruba’ya atölyenin hisselerini Pierre’e satacağını yazdığı bir mektup göndererek genç kadını adeta tehdit etti. Bu sırada babası Veysi ile Dilruba’nın konuştuğunu gören Efnan, Dilruba’nın babasından silah aldığını öğrendi ve hızlıca Aziz’e haber verdi.

Adem’in karşısına çıkan Dilruba silahını doğrulttu. O sırada yetişen Aziz, Dilruba’ya engel oldu. Adem, sözleriyle Dilruba’yı kışkırtsa da Aziz’i dinleyen Dilruba silahını indirdi. Nefes kesen anların ardından asıl sürpriz atölyede Aziz’i bekliyordu. İkilinin karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuldu.

Atölyenin sahibi gibi dolaşan Pierre, Efnan’ın resmini duvara asmıştı. Efnan’ın resmini duvarda gören Aziz, dehşete düşerken Pierre, Aziz’in vurulduğu gece Efnan’ın kendisine modellik yaptığını söyledi. Pierre zaferinin tadını çıkarırken, Aziz’in duydukları karşısında ne yapacağı merak konusu oldu.

‘Aziz’in 21. bölümü ABC1 20+'da 3.94 izlenme oranı (rating) 10.06 izlenme payı (share), TOTAL’de 3.64 izlenme oranı (rating) 9.40 izlenme payı (share), AB'de 3.50 izlenme oranı (rating) 9.61 izlenme payı (share) elde etti.

İşte o anlar;

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PİERRE, AZİZ’E YÜZÜKLER KONUSUNDA YALAN SÖYLEDİ

Delege’nin elinde yüzüklerini gören ve gözyaşlarına boğulan Efnan, her şeyi itiraf edeceği sırada Pierre’in yalanıyla neye uğradığını şaşırdı. Pierre, Efnan’ın doktorlar için kendisinden yardım isterken biraz fevri davrandığı için nezarethanede bir gece geçirdiğini ve yüzükleri de orada unuttuğunu söyledi. Aziz, sevdiği kadının gerçekleri kendisinden gizlemesine tepki gösterse de Efnan’ın sözleri sonrası onu sımsıkı kucakladı.

Aziz ile Efnan’ın yüzleşmesi;

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ADEM’İN ÖFKEDEN GÖZÜ DÖNDÜ

Dilruba’nın ilaç içerek hamileliğini sonlandırmaya çalışması üzerine gözü dönen Adem, Dilruba’nın boynuna yapışıp öldürmeye kalktı. İlaç dolayısıyla giderek fenalaşan Dilruba, Adem’in nefessiz bırakmasıyla iyice kendinden geçerken; cinnet geçiren Adem’i yoldan geçen insanlar engelledi. Galip, Maksude ve Nigar Hala, Dilruba’ya yardım etmeye çalışırken; siniri geçmeyen Adem, Dilruba’nın ölmesini isteyerek ailesini şoke etti. Dilruba’nın hamile olduğunu ancak ilaç içerek buna son vermek istediğini öğrenen Payidarlar yardım etmesi için Ebe Nine’yi çağırdı. Ebe, verdiği ilaçla bebeğin hayata tutunması için elinden geleni yaptı.

Dilruba’nın bebeği kurtuluyor;

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PİERRE, ADEM’İ TEHDİT ETTİ

Efnan’ın peşini bırakmayan Pierre genç kadını yine evine davet etti. Gelmemesi durumunda kendisinin Aziz Payidar’a gideceğini söyleyen Pierre, Efnan’ı bir kez daha büyük bir çıkmaza soktu. Pierre’in sıradaki hedefi ise Adem Payidar oldu. Adem atölyedeki hisseleri kendisine satmazsa Pierre, Dilruba’nın ayrılma isteğini gerçekleştirecek ve boşanma belgeleri imzalayacaktı.

EFNAN VE DİLRUBA BİRBİRLERİNİN AÇIĞINI BULDU

Dilruba’nın çaresiz haline dayanamayan Aziz, Dilruba’yı çiftliğe getirmek zorunda kaldı. Aziz, kendisi yüzünden Adem’le evlendiği için Dilruba’ya sırtını dönemezken bu durum Efnan’ı çok rahatsız etti. Bebeğin yaşadığını öğrenen Dilruba, Ebe’ye para vererek herkese çocuğun düştüğünü söylemesini istedi. Bunu duyan Efnan, Dilruba’nın entrikaları karşısında hayrete düştü. Aziz’in Dilruba’yı götürdüğünü öğrenen Adem, çiftliği bastı. Aziz, Dilruba’nın Adem’le gitmesine izin vermezken karısını alamayan Adem, Aziz’e karşı intikam yemini etti. Ebe ile konuşmaları duyan Efnan, her şeyi Aziz’e anlatacağını Dilruba’ya söylerken; Dilruba elindeki büyük kozu kullandı. Dilruba, Efnan’ın düğün gecesinde Pierre’in yanında olduğunu biliyordu.

Dilruba ile Efnan’ın ‘sır’ anlaşması;

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PİERRE, EFNAN’I BİR KEZ DAHA KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Dilruba’nın kendisine kalan paradan Pierre sayesinde haberdar olan Adem, karısı ile barışmak için Aziz’in yanına gitti. Aziz’in çocuğun düştüğünü söylemesiyle Adem’in bir anda gözü döndü ve Dilruba’yı getirmezse atölyedeki hisselerini Fransızlara satacağını ilan etti. Efnan’ı zorla yanına getiren Pierre, son bir istekte bulundu. Genç kadından halı dokumasını isteyen Pierre, Efnan’dan istediği yanıtı alamadı.

Pierre’den Efnan’a son şans;

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Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!