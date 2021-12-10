Aşkın ve adaletin direnişi!

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Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz'in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz bu akşam heyecan dolu 6. bölümüyle ekrana gelecek. Adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir şehirde adalet uğruna savaşan Aziz, hayati bir karar vermek zorunda kalır. Dilruba ve Adem evlenmek üzereyken Aziz'in tek bir hamlesi tüm dengeleri bozar. Aziz'in Dilruba'dan bir türlü kopamadığına şahit olan Efnan yıkılmıştır, bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verir. Aşk ve adaletin direnişine şahit olduğumuz bu bölümde herkes tek bir soruyla sınanır: Gitmek mi daha zordur yoksa kalmak mı?

"Aziz", yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 6. Bölüm Tanıtımları;

Aziz'in 6. Bölüm Ön İzleme Sahneleri;