Aziz'in Prenses Fevziye'den gelen düğün hediyesini Efnan'a verdiği tanıtımda ikili duygusal anlar yaşıyor. Pierre ile Galip arasındaki ipler artık kopma noktasına gelirken Pierre'in "Çünkü bugün Galip Payidar'ın bittiği gün!" sözleri gerilimi artırıyor. Pierre'in Maksude'yi tutuklaması Payidarları büyük bir korkuya düşürürken Handan Hanım'ın Dilruba'ya hala Aziz'i sevdiğini söylemesi ve Efnan'ın yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekiyor. Galip Payidar'ın Aziz'e babasının öldüğü geceye dair detayları anlatması ise büyük heyecan yaratıyor.

AZİZ 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

AZİZ'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aziz ve Adem'in birlikte hareket etmesi Pierre ve Galip'i bozguna uğratır ve bütün dengeler değişir. Delillere ulaşamayan Pierre, Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkar ve düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kalır. Babası tarafından kovulan Adem ve Dilruba için yeni bir macera başlar. Bu macera Aziz ve Efnan'ın ilişkisine kadar uzanan sır ve gizem dolu bir hikayenin başlangıcı olacaktır.