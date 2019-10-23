ABD Başkanı Donald Trump, hakkında başlatılan azil soruşturması hakkındaki son yorumu nedeniyle bir kez daha eleştirilerin hedefinde.

Başkan Trump, son tweet'inde, "Eğer günün birinde bir Demokrat başkan olur ve Cumhuriyetçiler de küçük bir farkla da olsa Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde ederse, bir yargılama, adalet ya da hukuki haklar söz konusu olmaksızın başkanı azledebilirler. Cumhuriyetçiler burada bir lince tanık olduklarını unutmasınlar. Ama yine de biz kazanacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın kullandığı 'linç' kelimesine siyasi siyasetçilerden tepki yağdı. Demokrat Partili James Clyburn, 'linç' kelimesini hiçbir ABD Başkanı'nın kendisine mal etmemesi gerektiğini belirtti. Demokrat Parti üyesi Bobby Rush da Trump'a hitaben yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin kuruluşundan bu yana benim gibi görünen kaç kişinin sizin gibi görünenler tarafından linç edildiğini biliyor musunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.

GRAHAM SAVUNDU

Son dönemde Trump'ı özellikle Suriye'den çekilme konusunda eleştiren kanatta yer alan Cumhurriyetçi Parti üyesi Senatör Lindsey Graham ise ABD liderinin 'linç' kelimesini kullanmasının yerinde bir benzetme olduğunu söyledi. Graham, "Azil süreci tam anlamıyla bir linç" diye konuştu.

BİNLERCE KURBAN

ABD'de 1800'lerin ikinci yarısından 1950'lere kadar binlerce siyahi vatandaşın, özellikle ülkenin güney eyaletlerinde linç edildiği biliniyor. Resmi kayıtlar, beyazlar tarafından vahşice öldürülen siyahilerin sayısının 4 bini bulduğunu gösterse de insan hakları dernekleri ve bazı tarihçiler, sayının çok daha yüksek olduğunu öngörüyor.