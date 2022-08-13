Azez'de Türk Bayrağı'nı yakmaya çalışan 2 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez'de Türk Bayrağını yakma girişiminde bulunan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan açıklama yaptı.

Soylu, "Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı. Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor" dedi.