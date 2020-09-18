Azez'de PKK'ya ait bomba yüklü aracı ele geçirildi

Suriye’nin Azez şehrinde bulunan Kafr Janna bölgesinde Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı güçler terör örgütü PKK/YPG’ye ait bomba yüklü aracı ele geçirdi.

SMO, olası bir terör saldırısını engellemiş oldu. Patlayıcıların araçta bulunan koltukların altına gizlendiği görüldü.