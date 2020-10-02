Azeri kadın, Bursa'da yapılan organ nakliyle sağlığına kavuştu

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, BUÜ Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında görev yapan Araştırma Görevlisi Dr. Osman Jafarlı, son 3 yıldır diyaliz tedavisi gören kayınvalidesi Lafifa Nabiyeva'yı hastaneye getirerek tetkiklerini yaptırdı. Azeri kadın, kız kardeşi Nuriyya Nazarova'nın böbrek vermeyi kabul etmesinin ardından 25 Eylül'de ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından yapılan kontrolleri ve tetkikleri de olumlu geçen Nabiyeva, bir haftadır ayrı kaldığı torununu yeniden görebilmenin mutluluğunu yaşadı.
Yaklaşık 7 yıldır böbrek sancıları çektiğini belirten Latifa Nabiyeva, doktor damadının yönlendirmesiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine geldiğini ve kardeşinden alınan böbrek ile kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirtti.
Kardeşine böbreğini veren Nuriyya Nazarova ise iyileşen ablasını karşısında görünce sevinç gözyaşlarına hakim olamadı. Ablasının yıllardır bu hastalıkla mücadele ettiğini aktaran Nazarova, "Ablamı hasta gördükçe dayanamıyordum. Kendi kendime, 'Böbreğimi vereyim de ablam da sağlıklı bir şekilde yaşamına devam etsin.' dedim. Şimdi ablamı iyi gördükçe mutluluğum daha da artıyor. Nakli yapan ve bizimle yakından ilgilenen tüm doktorlarımıza ve personelimize gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Nabiyeva'nın damadı Dr. Osman Jafarlı ise 2018'den bu yana diyalize giren kayınvalidesini Bursa'ya getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Azerbaycan'da nakil önerilmişti. Benim ve yakınlarımızın burada olması durumunu göz önünde bulundurarak ve hastanenin bu konuda çok deneyimli olduğunu bildiğimiz için naklin burada yapılmasını istedik. Alıcıyı bulduk. Ameliyat hazırlıkları nakil koordinatörlüğü tarafından başlatıldı. Sürecin her aşamasında doktor arkadaşlarımız titizlikle çalıştı. Bir hafta önce ameliyat başarı ile tamamlandı. Hastamız artık diyalizden kurtuldu. Nefroloji Anabilim Dalı, Üroloji Anabilim Dalı ve Nakil Koordinatörlüğünde görev yapan tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."
Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Böbrek Nakil Sorumlusu Dr. Çağatay Çiçek de hastanın sağlık durumunun gayet yerinde olduğunu ve takiplerinin devam ettiğini bildirdi. Nefroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülmecit Yıldız ise uzun süreli bir diyaliz öyküsü olan hastaya böbrek nakli yaptıklarını ve durumunun iyi olduğunu aktardı.
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