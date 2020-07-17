Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye, enerjide önemli bir geçiş ülkesi olarak öne çıkıyor. Gerek petrol, gerekse de doğal gazın kaynak ülkelerden ithalatçı ülkelere transferinde ya da sevkinde, önemli bir “geçiş” ülkesi işlevi görüyor.

Uluslararası önemi de bulunan iki projeden biri TANAP, diğeri BTC. TANAP, Azeri gazını Türkiye’ye taşıyor. Türkiye üzerinden de dünyaya taşıyacak. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye topraklarında inşa edilen hattın, Türkiye bölümü hizmete açıldı. Gaz akışı başladı. TANAP’ın, Avrupa ile entegre olacak bölümü için de uluslar arası ölçekte çalışmalar devam ediyor.

BTC petrol boru hattı da Azerbaycan ve Gürcistan’ın ardından Ceyhan’a kadar uzanıyor. Ceyhan’a, bin 776 kilometrelik boru hattı üzerinden gelen petrol, uluslar arası piyasalara sevk ediliyor.

ERMENİSTAN SALDIRISI

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginlik ve Ermeni saldırısı, Hazar çıkışlı söz konusu petrol ve doğal gazla ilgili bazı kaygıları ve soru işaretlerini gündeme getirdi. Ermeni saldırısı nedeniyle hatlarda güvenlik sorunu yaşanıyor mu? HABERTÜRK, bu sorunun ardına düştü. Ankara’da, yetkililerle ve ilgili çevrelerle görüştü.

Türkiye, sözleşmeye göre TANAP’tan 1 Temmuz 2020 ile 1 Temmuz 2021 arasında 6 milyar metreküp gaz çekecek. Gaz akışı planlanan takvim ve öngörüler çerçevesinde devam ediyor.

Günlük çekilen miktar 16.7 milyon metreküp düzeyinde seyrediyor. Söz konusu hatta, “olağanüstü” sayılabilecek herhangi bir gelişme rapor edilmedi.

BTC’de, petrol akışı sürüyor. Güvenlik yönünden bir sorun görülmüyor. Hat, 14 yıl önce işletmeye alındı. 4 bin 500’ün üzerinde tanker yüklendi, 3.5 milyar varili aşkın ham petrol Ceyhan üzerinden dünya pazarına sevk edildi.