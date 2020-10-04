Azerbaycanlılar kurtarılan topraklarının sevincini yaşıyor

Azerbaycan'ın tüm bölgelerinde sokakları bayraklarla süsleyen halk ordunun başarısı dolayısıyla mutluluk yaşıyor.

Orduya ait hoparlörlü araçlar da sokakları gezerek, işgalden kurtarılan yerlerle ilgili bilgi veriyor.

Araç, geçtiği tüm sokaklarda halkın tezahüratları ve sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

"En büyük asker bizim asker", "Karabağ bizimdir, bizim olacak" sloganları atan vatandaşlar, askerleri alkışlarla selamlıyor.

Azerbaycan ordusu, dün 8 yerleşim birimini işgalden kurtarmış, Sugovuşan merkezine Azerbaycan bayrağı dikilmişti.