Azerbaycanlı judocu Hidayet Haydarov, Paris 2024'te altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 73 kiloda Azerbaycanlı sporcu Hidayet Haydarov, altın madalya kazandı.
Giriş: 29.07.2024 - 21:14 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:24
Azerbaycanlı sporcu Hidayet Haydarov, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 73 kiloda altın madalyaya ulaştı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Fransız Joan-Benjamin Gaba'yı yenen Hidayet Haydarov, altın madalyayı boynuna taktı.
Bu kategoride bronz madalyayı, Japon Soichi Hashimoto ile Moldovalı Adil Osmanov paylaştı.
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