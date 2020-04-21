21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karabük Amatör Lig’de aday hakem olarak görev alan İsa Mammadov, tatma ve koku alma duyularını kaybetmesinin ardından başvurduğu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tahlillerde korona virüse yakalandığını öğrendi. Tedavi altına alınan Azerbaycanlı hakemin 9. günün sonunda yapılan iki testin sonucu negatif çıktı. Hastaneden taburcu edilen Mammadov, 14 gün boyunca kendini evde karantina altına alacak.
Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklama yapan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Karabük Şubesi Başkanı Taner Tuncer, "Hakem arkadaşımız İsa Mammadov’un korona virüsü yendiğini duymak çok güzel. Hemen sonrasında geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için onu aradık. İsa, hastanede kaldığı süre boyunca hastalara gösterilen ilginin çok iyi olduğunu ve son yapılan iki testin de negatif çıkmasının hastaneden taburcu edildiğini iletti. Evinde geçireceği 14 günün ardından bu süreç tamamen sona erecek" dedi.
Tuncer, nefes almakta zorluğu kalmayan İsa Mammadov’un artık nefes alma konusunda zorlanmadığını ve tat ve koku duyularını da yavaş yavaş geri kazandığını söyledi.
Hastanede kaldığı süre boyunca kendisini arayan ve süreci samimiyetle takip edenler olduğunu Mammadov’dan öğrendiğini belirten Tuncer, "Karabük Valisi Fuat Gürel, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Başkanı Abdurrahman Arıcı, Karabük ve memleketi Azerbaycan başta olmak üzere birçok yerden kendisini arayan herkese teşekkür etti. Biz de evinde kaldığı bu 14 günlük süreç boyunda genç hakemimizin bir şeye ihtiyacı olursa yanında olacağız. Allah bütün hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.
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