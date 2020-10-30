Azerbaycanlı göçmen, 27 yıl önce terk etmek zorunda kaldığı köyünü ziyaret etti

AA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Hudaferin köyünün görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde İran-Azerbaycan sınırında yer alan köyün harabe durumda olduğu görülüyor.

Karsalan İsmayılov isimli köy sakininin de yer aldığı görüntülerde, İsmayılov uzun yıllar sonra döndüğü köyünde sevinç ve hüznü bir arada yaşıyor.

Babasının, kendinin ve komşularının evlerini harabe durumda olmalarına rağmen tanıyan ve tek tek gösteren İsmayılov, "Başkomutanımıza ve ordumuza güveniyorduk. Biliyorduk ki er geç topraklarımızı kurtaracaklar ve biz yurdumuza döneceğiz. Buralar yeniden inşa edilecek, yine güzelleşecek ve biz burada yaşayacağız." dedi.

Aras Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü'nün yanı başındaki köy, 18 Ekim'de kurtarılmıştı.

Ermenistan ordusu, Cebrail iline bağlı Hudaferin köyünü 1993'te işgal etmişti.