Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye oldu

AA muhabirinin Yükseköğretim Kurulu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013-2014 öğretim döneminde 6 bin 901 olan Azerbaycanlı öğrenci sayısı 2018-2019 öğretim döneminde 19 bin 383'e yükseldi.
Devlet üniversitelerinde 2013-2014'te 5 bin 934 Azerbaycanlı öğrenci eğitim alırken bunların 4 bin 819'u erkek, 1115'i ise kızlardan oluştu. Söz konusu dönemde vakıf üniversitelerindeki 967 öğrencinin 649'unun erkek, 318'inin kızlardan oluştuğu tespit edildi.
2018-2019'da ise 13 bin 412'si erkek, 4 bin 291'i ise kız olmak üzere toplam 17 bin 703 Azerbaycanlı öğrenci Türkiye'deki devlet üniversitelerinde eğitim aldı. Bu dönemde 1020'si erkek, 660'sı kızlardan oluşan 1680 Azerbaycanlı genç ise vakıf üniversitelerini tercih etti.
2013-2014'te en çok Azerbaycanlı öğrencinin bulunduğu devlet üniversiteleri sırasıyla Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi oldu. En fazla Azerbaycanlı öğrencinin eğitim aldığı vakıf üniversiteleri ise sırasıyla Aydın Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak belirlendi.
2018-2019 öğretim döneminde ise 1271 kişiyle Atatürk Üniversitesi, 1269 kişiyle Anadolu Üniversitesi, 922 kişiyle İstanbul Üniversitesi, 833 kişiyle Uludağ Üniversitesi, 754 kişiyle Mersin Üniversitesi en çok Azerbaycanlı öğrencinin eğitim gördüğü kurumlar olarak sıralandı. Söz konusu dönemde 301 kişiyle Aydın Üniversitesi, 195 kişiyle ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ve 186 kişiyle Bahçeşehir Üniversitesi, en çok Azerbaycanlı öğrencinin eğitim aldığı vakıf üniversiteleri oldu.
|2013-2014
|2018-2019
|Kız
|Erkek
|Kız
|Erkek
|Devlet üniversiteleri
|1115
|4819
|4291
|13.412
|Vakıf üniversiteleri
|318
|649
|660
|1020
|TOPLAM
|6901
|19.383
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