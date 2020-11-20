Azerbaycanlı gençlerden Şuşa için gençlik merkezi önerisi

Azerbaycan'da gençler işgalden kurtarılan Şuşa şehrinin 2021 Türk Dünyası Ülkelerinin Gençlik Başkenti ilan idilmesi için uluslararası bir kampanya başlattı.

Azerbaycan İslahatçı Gençler Birliği'nin Başkanı Ferit Şahbazlı konuyla ilgili açıklama yaparak, “Kurtarılan topraklarımız arasında sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Türk dünyasının kültür merkezlerinden olan tarihi Şuşa şehri de var. Bu 30 yılda Şuşa'nın yalnız toprakları degil, tarihi ve kültürel mirası da ermeni işgalı altında kalmıştır. Şu anda diğer işgal edilmiş topraklar gibi devletimiz Şuşa'da da gerekli altyapının yanı sıra, tarihi ve kültürel mirası restore etmek için önemli adımlar atmaya başladı" dedi.

Şahbazlı, Şuşa'nın kurtuluşundan sonra dünyanın her yerinden insanların, özellikle de gençlerin, bu kenti ziyaret etmeye ve tarihi ve kültürel mirasını tanımaya büyük ilgi gösterdiğini söyledi:

“Azerbaycan İslahatçı Gençler Birliği olarak, Şuşa ve Karabağ'ın tarihi mirasını dünyaya tanıtmak, Ermenistan'ın burada tarihi mimarlık abidelerimize karşı yaptığı barbarlığı dünyaya duyurmak, aynı zamanda bu şehri Türk Dünyası gençlerinin en çok ziyaret ettiği kentler sırasına çıkarmak için yurtdışındaki ortak kuruluşlarla birlikte Şuşa'yı 2021 yılında Türk Dünyasının Gençlik Başkenti ilan etmek için uluslararası bir kampanya başlattık.

Bu girişim, Türkiye başta olmakla, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençleri ve diğer Türk dili konuşan toplulukların genç liderleri tarafından büyük ilgi ve destek gördü. Şuşa şehrinin 2021 Türk Dünyası Ülkelerinin Gençlik Başkenti ilan edilmesi için başlatılan uluslararası kampanya çerçevesinde Türk dünyasından olan gençler bu şehri ziyaret edecek. Bilimsel konferanslar, spor ve müzik yarışmaları düzenlenecek. Türk dünyası gençlerine Ermenistanın tarihi kentimize yaptığı vandalizm, Şuşa'nın tarihi ve kültürel mirası hakkında geniş bilgiler verilecek."