Azerbaycan’daki 182 Türk vatandaşı uçakla Malatya’ya getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Azerbaycan’dan Malatya'ya getirilen 182 kişi, yerleştirildikleri yurtta 14 gün karantinaya alındı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Türk vatandaşları getiren uçak Malatya Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen vatandaşlar, havalimanı içerisine kurulan çadıra alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.

Vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis eşliğinde otobüslerle Battalgazi Yurt Müdürlüğüne götürülerek karantinaya alındı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!