Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi, 27-29 Ekim tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek. Üç gün boyunca geniş bir ekosisteme ev sahipliği yapacağı belirtilen zirvede, bir dizi fuar, panel, kültürel etkinlik ve network çalışmalarının hayata geçirileceği kaydedildi.
Türkiye ve Azerbaycan’ın destekleriyle, bakanlar, hükümet yetkilileri, uluslararası örgütlerin temsilcileri start-up'lar, uluslararası yatırımcılar ve gençlik temsilcilerinin bir araya geleceği zirvede, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdeki genç girişimcilerin güçlendirilmesi, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması hedefleniyor.
Kamu ve özel sektörden isimleri gençler ile bir araya getirecek zirvede, start-up projelerinin yatırımcılara tanıtılması için bir platformun sağlanacağı da kaydedildi.
Verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında 50'ye yakın yenilikçi start-up’ın çalışmalarının sergileneceği üç günlük bir iş fuarı düzenlenecek. Katılımcıların yüzde 40'ı Azerbaycan'dan, yüzde 60'ı ise Türkiye ve diğer üye ülkelerden olacak. Zirveye katılmak isteyen start-up’lar, 5 Ekim 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekleri açıklandı.
Etkinlikte pek çok farklı alandan 50 start-up bir araya gelecek ve çalışmalarını sergileyecek. Bu kapsamda, fuarda yer alacak girişimler; Gıda ve Tarım Teknolojisi, Yeşil Sanayi, Finans Teknolojisi, Oyunlar ve Uygulama, Çevre ve Yenilenebilir Enerji, Akıllı Teknoloji, Havacılık ve Uzay Teknolojileri ve Lojistik ve Akıllı Şehir Teknolojileri alanlarında olacak.
KARABAĞ'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLENİYOR
Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi ve Kültür Bakanlıkları himayesinde düzenlenecek zirvenin konu başlıkları arasında Karabağ’a yatırım çekilmesi ve bölgenin sürdürülebilir kalkınması konusu da geliyor.
Bu kapsamda zirvenin teması “İslam İşbirliği Teşkilatı İçinde Yatırım Fırsatlarını Artırmaya Doğru: Karabağ'da Barışı ve Kalkınmayı Sürdürmek İçin Yatırım" olarak belirlendi.
Konuyla ilgili düzenlenecek çalıştaylarda Azerbaycan’ın Karabağ ve işgalden kurtarılmış diğer şehirlerinde en hızlı iyileşme için öneri ve fikirlerini paylaşa bilecek tüm paydaşlar bir araya gelecek.
'KÜRESEL PAZARDA GENÇ STARTUP GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTACAK'
İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, gerçekleştirilecek zirveyle ilgili olarak, "ICYF olarak üye ülkelerimiz aracılığıyla karar vericiler, hükümet yetkilileri, uluslararası kuruluşlar ve tüm ekosistem etkileyicileriyle gençlerimizi bir araya getirerek Müslüman ülkelerdeki genç girişimcilerimizin hak ettikleri şekilde sivil toplumda, iş hayatında ve akademide yer almasını istiyoruz. Azerbaycan Yatırım ve Kültür Zirvesi ile hem ekonomik kalkınma anlamında çıktılar almayı hem de kültürler ve medeniyetler arasında aktarım yapılmasını amaçlıyoruz" dedi.
Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) Başkanı Orhan Mammadov da, "Hem devlet kurumlarından hem de iş dünyasından önemli isimlerin gençlerle bir araya gelmesi, girişimcilere yeni fırsatların doğmasını da sağlayacaktır. Ayrıca zirve kapsamında işgalden kurtarılmış Karabağ’ın ve diğer Azerbaycan şehirlerinin ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik iş birliği belirlemeyi hedefliyoruz. Özellikle Karabağ’da Azerbaycan ve Türkiye’nin birlikte yapacak çok işi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!