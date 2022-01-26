Azerbaycan Türkiye'ye gaz ihracatını artıracak

AA

Ahmedov, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan Türkiye'ye doğal gaz ithalatıyla ilgili teknik sorunların neden olduğu geçici ihtiyacın giderilmesi için Türkiye'nin Azerbaycan'a müracaatta bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin müracaatına olumlu yanıt verildiğini kaydeden Ahmedov "Mevcut olanaklar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı talebe uygun olarak artırılacaktır." ifadesini kullandı.

GAZ AKIŞI BAŞLADI

Azerbaijan Gas Supply Company, Ardahan'da bulunan Türkgözü giriş noktasından Türkiye'ye ilave gaz akışına başladı.

Günlük en yüksek 5 milyon metreküpü bulması beklenen gaz tedarikinin, kısa süreli sağlanacağı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Sözcüsü İbrahim Ahmedov, bugün yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin gaz tedariki konusunda Azerbaycan'a müracaatta bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin müracaatına olumlu yanıt verildi. Mevcut olanaklar seferber edilerek Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı talebe uygun olarak artırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, SOCAR Enerji Ticaret AŞ, bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan, şubatta günlük 4 milyon metreküp spot boru gazı ithalatı hakkı kazanmıştı.

İran'ın teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla Türkiye'ye gaz girişini durdurması ve hava şartlarından dolayı konut tüketiminin rekor seviyeye ulaşması nedeniyle artan talebi karşılamak için sanayi ve doğal gaz santrallerinde kısıtlamaya gidilmişti.