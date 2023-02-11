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Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Türkiye'ye ilk yardım eden ülkelerden olan Azerbaycan, deprem mağdurları için yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi

Giriş: 11.02.2023 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi
Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi
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AA

Azerbaycan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin mağdurları için yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'ye 9 araçtan oluşan insani yardım konvoyunun gönderildiği bildirildi.

Araçlarda, 1015 çadır ile 240 ısıtıcının bulunduğu kaydedildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin mağdurları için Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti de kara yoluyla Türkiye'ye toplam 1000 kişinin barınacağı 10 çadır, 1000 battaniye, 1000 uyku tulumu, 1000 çift çorap, 1000 çift eldiven, 650 gömlek, 1000 termal iç çamaşırı, 20 set odun sobası ve 10 ton su gönderdi.

Azerbaycan, dün de hem hava hem de kara yoluyla Türkiye'ye 1000'den fazla çadır göndermişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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