Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.529,31 %-2,83
        DOLAR 29,0254 %0,13
        EURO 31,5649 %0,08
        ALTIN 1.888,85 %0,26
        FAİZ 38,70 %0,29
        GÜMÜŞ GRAM 22,20 %0,20
        BITCOIN 43.343,00 %0,81
        GBP/TRY 36,6402 %0,10
        EUR/USD 1,0876 %-0,05
        BRENT 74,65 %1,93
        ÇEYREK ALTIN 3.088,27 %0,26
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu 21 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek - İş-Yaşam Haberleri

        Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu 21 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek

        Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan "Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu", 21 Aralık 2023 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13.12.2023 - 23:32 Güncelleme: 13.12.2023 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen forum, Azerbaycan İhracat ve Yatırımları Teşvik Ajansı (AZPROMO) ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği-TÜİB tarafından organize edilecek.

        YOĞUN KATILIM

        İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirme ve karşılıklı yatırımları teşvik etmeyi hedefleyen forumda, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofis Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile yatırımcılar, bürokratlar, medya temsilcileri ve sektör temsilcileri yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye Azerbaycan Yatırım Forumu
        #haberler
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        Ankara'da eski eş cinayeti
        Ankara'da eski eş cinayeti
        Bakan Bayraktar: Günlük 30 bin varil ham petrol üretiyoruz
        Bakan Bayraktar: Günlük 30 bin varil ham petrol üretiyoruz
        'Yatırımlarda asgari 1 milyar şartı'
        'Yatırımlarda asgari 1 milyar şartı'
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar!
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Tesla duyurdu! 2 milyondan fazla aracı geri çağıracak
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı açıkladı!
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        Borsa için 11 Ocak neden kritik tarih?
        Japonya'da 'gelirlerini eksik beyan eden' bakanlar görevden alınacak
        Japonya'da 'gelirlerini eksik beyan eden' bakanlar görevden alınacak
        Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı
        Eski eşine tiner döküp bıçakladı, 'haksız tahrik' indirimi aldı
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Yeşilçam oyuncusu da gözaltında
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        Meler evine kavuştu! İşte son durumu
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        İsmail Kartal'dan sakatlık açıklaması!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Habertürk Anasayfa