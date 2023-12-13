Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu 21 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ve Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen forum, Azerbaycan İhracat ve Yatırımları Teşvik Ajansı (AZPROMO) ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği-TÜİB tarafından organize edilecek.

YOĞUN KATILIM İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini güçlendirme ve karşılıklı yatırımları teşvik etmeyi hedefleyen forumda, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofis Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile yatırımcılar, bürokratlar, medya temsilcileri ve sektör temsilcileri yer alacak.