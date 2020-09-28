Azerbaycan ordusu bazı stratejik tepelerin kontrolünü sağladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermenistan güçlerinin geri çekildiği bildirildi.

Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı tepelerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermenistan güçlerinin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

Bakanlık, Ermenistan askerlerinin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.