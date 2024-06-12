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        Haberler Spor Futbol Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu - Futbol Haberleri

        Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

        Azerbaycan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine Fernando Santos getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:24
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        Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirildi.

        Azerbaycan Futbol Federasyonundan (AFFA) yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam anlaşmaya varıldığı bildirildi.

        Açıklamada anlaşma süresine ilişkin bilgi verilmezken, Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtildi.

        Fernando Santos, son olarak Beşiktaş'ta görev yapmıştı.

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