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        Haberler Gündem Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva kimdir, neden öldü? Ganire Paşayeva hastalığı neydi, kaç yaşındaydı?

        Ganire Paşayeva kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi?

        Azerbaycan eski milletvekili Ganire Paşayeva'ın geçtiğimiz günlerde komaya girdiği duyurulmuştu. Akşam saatlerinde Ganire Paşayeva'dan acı haber geldi. Hayatını kaybettiği belirtilen Paşayeva'nın hayatına dair detaylar sevenleri tarafından araştırılıyor. İşte Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva'nın yaşamı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 20:13 Güncelleme: 28.09.2023 - 20:13
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        • 1

          Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva üzücü bir haberle gündeme geldi. Paşayeva'nın yardımcısı Elbey Badirov, Milletvekili Ganire Paşayeva'nın komaya girdiğini ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesi'ne sevk edildiğini açıklamıştı. Acı haber akşam saatlerinde geldi. Vefat haberi sonrasında "Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva kimdir, kaç yaşındaydı ve hastalığı neydi?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva'nın hayatı...

        • 2

          GANİRE PAŞAYEVA HAYATINI KAYBETTİ

          Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti.

          Kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısı ile 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva, yaşamını yitirdi.

        • 3

          GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

          Ganire Paşayeva 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.

          Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti. Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu.

        • 4

          Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu. Paşayeva, Türkiye'de sayısız etkinliklere katıldı.

          Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu. Bekar olan Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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