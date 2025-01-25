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        Haberler Dünya Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı | Dış Haberler

        Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

        Azerbaycan, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Seyit Cafer Meryan'ı, İran'ın hükümete yakın olduğu belirtilen basın kuruluşlarında Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e karşı karalama kampanyası yürütülmesi iddiası nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:30
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        Azerbaycan ve İran arasında tansiyon yükseliyor
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        Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Meryan bakanlığa çağrıldı.

        Meryan'a, İran'da hükümete yakın basın kuruluşlarında son dönemde Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e karşı karalama kampanyası yürütüldüğü şikayetleri iletildi.

        Daha önce Azerbaycan'a ve Cumhurbaşkanı Aliyev'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan İran lideri Ali Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli'nin özür dilemesi yerine, Ameli'ye destek kampanyası yürütüldüğü, Kazvin imamı da dahil olmak üzere çok sayıda din adamının Azerbaycan karşıtı faaliyetlerde bulunmasının kabul edilemez olduğu Meryan'a aktarıldı.

        Meryan'a, bu tür adımların iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeyi amaçladığı ve bunların önlenmesi gerektiği belirtildi.

        Söz konusu gelişmelerden üzüntü duyduğunu ifade eden Meryan, konuyu ülkesinin yetkili makamlarına ileteceğini ifade etti.

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        #Azerbaycan
        #iran
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