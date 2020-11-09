AA

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Röportajımı yayımlamayı kabul etmeyen AFP ve (muhabir) Didier Lauras'a yazık. Bize söz vermeyi ve yazılarımızı yayımlamayı reddeden Le Figaro ve diğer medyalara yazık. İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Büyükelçi Mustafayev, Lauras'ın kendisine ve Olivier isimli birine gönderdiği mailin görselini de paylaştı. Mailde, "Konuşmaların içeriği göz önüne alındığında, haber yapmamayı karar verdik. Bahsettiği suçlamalar doğrulanamadı." ifadesine yer verildi.