Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, AYBÜ'nün akademik yıl açılışında konuştu:

AA

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin (AYBÜ) 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreni, üniversitenin Etlik'teki Milli İrade Binası Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin 30 yıldır işgal altındaki topraklarını işgalden kurtarmaya çalıştığını belirterek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülke topraklarının işgalden kurtarılmaya devam edildiği haberini verdiğini aktardı.

Azerbaycan'a karşı savaşanın sadece Ermenistan silahlı kuvvetleri ve yöneticileri olmadığına işaret eden İbrahim, "Aynı zamanda terör uygulayan insanlar da var ve onlar farklı coğrafyalardan gelmiş insanlar. Sadece bize savaş açmadılar, onlar aynı zamanda sivillere karşı savaş açtılar." diye konuştu.

Burada amacın Azerbaycan'ı korkutmak ve terör yaratmak olduğuna işaret eden Hazar İbrahim, "Cumhurbaşkanımız Aliyev'in de söylediği gibi biz sivillerimizin intikamını alacağız, biz topraklarımızı işgalden azat edeceğiz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi İbrahim, şunları söyledi:

"Bugün güçlü Türkiye var. Türkiye artık bölgesel güç değil küresel bir güce sahip. Aynı zamanda Güney Kafkasya'nın en güçlü Azerbaycan'ı var. Türkiye ile Azerbaycan kimsenin toprağını işgal etmedi, kimsenin hakkına girmedi, her zaman dünyada ve bölgede mazlumun yanında oldu ve destek verdi. Onların topraklarında gözümüz yok ama biz kendi topraklarımızı işgalden azat etme hakkına sahibiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz bunu yaparız ve yapacağız. Bölgede barış olacak mı? Kesin olacak. Onlar kaybetmiş taraf olarak mecburen gelip bizlerle iş birliğinde olacaklar.

Ermenistan geri çekilerek Azerbaycan topraklarında bir tane bile işgalci Ermeni gücü bırakmadığı ve işgalci politikasını değiştirdiği zaman Güney Kafkasya diğer bölgeler gibi barışa kavuşacaktır."

- "95 üniversite içerisinde 3'üncü sırada"

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ise üniversitenin son 1 yıldaki başarılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Üniversitelerinin, ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından hazırlanan 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler genel sıralamasında geçen yıl 95 üniversite içerisinde 5'inci sırada yer aldığına işaret eden Aydınlı, bu yıl ise 3'üncü sıraya, tüm üniversitelerin genel sıralamasında ise 39'uncu sıradan 34'üncü sıraya yükseldiğini aktardı.

Rektör Aydınlı, bir yılda üniversite öğretim üyelerinin çeşitli kurumlardan aldığı ödülleri dile getirerek, üniversitelerinin uzaktan öğretimi 4 bin 975 sanal sınıfta, 973 öğretim elemanı ve 18 bin 131 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğini anlattı.

Aydınlı sözlerini, "2020-2021 Akademik Yılı'nın ülkemize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bunun haricinde Azerbaycan'ın yanında kardeş düsturuyla iki devlet bir millet olarak durmaya devam edeceğimizi de buradan temin ediyorum." diyerek sonlandırdı.