04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek - HATAY
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Toplantı salonundan görüntüler- Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'den Türkiye'ye destek- "Nasıl ki sizler bizim her zaman yanımızda oldunuz biz de her zaman sizlerin yanındayız" Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, her zaman Türk milletinin yanında olduklarını söyledi.İbrahim, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda "Hatay'dan Hazar'a Kardeşlik Köprüsü Projesi" kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, İdlib'de şehit olan askerlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.Hatay'a gelip dayanışma göstermek istediklerini belirten İbrahim, "Çünkü biz biriz, bu birliğimizi herkese anlatacağız. Nasıl ki sizler bizim her zaman yanımızda oldunuz biz de her zaman sizlerin yanındayız." dedi.Birlik ve beraberlik mesajı veren İbrahim, iki ülkenin iş birliğinin iyi olduğunu vurguladı.İki ülkenin birlikte güçlerine güç kattığını aktaran İbrahim, şöyle devam etti:"Ticareti daha fazla artıracağız. Bizim son yıllarda her yıl ortalama yüzde 30 ticarette artış var. Bu çok önemli bir rakam, çünkü bu yüzde 30 artış sadece petrol, doğal gaz dışındadır. Aynı zamanda Türk şirketleri Azerbaycan'da en çok devlet projelerine katılan şirketlerdir. Bu sadece Türk şirketlerinin iyi olmasına bağlı değildir, tabi iyiler, ama en önemlisi biz onları kendi şirketlerimiz gibi görüyoruz ve devlet projelerinde, önemli projelerde Türk şirketlerine biz üstünlük veriyoruz ve bundan sonra da bu devam edecektir."İbrahim, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin başka devletler arasında olmayacak seviyede olduğunu söyledi.Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev de konuşmasında birliktelik mesajı verdi.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise iki devlet arasında kardeşlik bağının çok güçlü olduğunu kaydetti.
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