Azerbaycan'ın Almanya Büyükelçisi Hasanov'dan Ermenistan propagandalarına tepki

Büyükelçi Hasanov, Federal Basın Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan'ın hiçbir zaman sivil halkı hedef almadığını söyledi.
Hasanov, "Azerbaycan'ın misket bombası kullandığı iddiası, Ermenistan'ın bir propagandasıdır. Ermenistan'ın kendisi misket bombası ve balistik füze kullanarak sivillere saldırmaktadır." dedi.
Alman gazetecilerin kasıtlı olarak Türkiye'yi, gerilimin bir tarafı olarak lanse etmek istemesini de eleştiren Hasanov, "Türkiye kardeş ülkedir. Türkiye ile biz, tek millet iki devletiz. Türkiye ile stratejik güvenlik anlaşmalarımız var. Türkiye bu çatışmada taraf değil ve bu çatışmalara katılmıyor. Türkiye'nin tek askeri, bu çatışmalarda yer almıyor. Alman basınında okuyorum, Türk SİHA'ları diye. Türkiye'de üretilen SİHA'lar var. Biz oradan satın aldık. Biz Rusya'dan ve İsrail'den de alıyoruz, bu demek değil ki İsrail silahı, Rus silahı diye. Türkiye'nin burada bir çatışma tarafı olduğunu kimse belgeleyemez." diye konuştu.
Hasanov, Azerbaycan'ın, askeri teçhizatının yüzde 90'ını Rusya'dan aldığını vurguladı.
Libyalı ve Suriyeli savaşçıların Azerbaycan için savaştığı iddialarını da kesin bir dille yalanlayan Hasanov, "Tek bir savaşçı yok. Bizim modern bir ordumuz var. 100 bin askerimiz var. Savaşçıya ya da yabancı askere ihtiyacımız yok. Ama Ermenistan propagandası bunları bol bol işliyor." ifadelerini kullandı.
Hasanov, Dağlık Karabağ'ın Birleşmiş Milletler tarafından Azerbaycan'a ait olduğunun tescil edildiğini ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğunu hatırlatarak, "Azerbaycan, kendi topraklarında mücadele vermektedir. Ermenistan işgalcidir, topraklarımızı işgal etmiştir. Topraklarımızı almak için savaş halindeyiz. Bunda gizleyecek bir durum yok. Biz bu topraklarımızı yıllarca barışçıl yöntemle geri almayı talep ettik ama Ermenistan sürekli saldırdı ve provokasyon yaptı." değerlendirmesinde bulundu.
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