Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ anlaşması dünya medyasında yankı buldu

AA

ABD'de New York Times gazetesi, gelişmeyi "Askeri bozgunla karşılaşan Ermenistan, Dağlık Karabağ'da anlaşmayı kabul etti" başlığıyla duyurdu. Haberde, "Rusya'nın ara buluculuğunda yapılan anlaşmayla Azerbaycan, Dağlık Karabağ'daki yıllardır dile getirdiği taleplerin çoğunu kazandı." ifadelerine yer verildi.

CNN International, "Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya, Dağlık Karabağ'da barış anlaşması imzaladı" başlığıyla hazırladığı haberinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ifadelerini alıntılayarak Ermenistan'ın "tarifi zor acılarla dolu bir anlaşmayı imzalamak zorunda kaldığı" belirtildi.

Wall Street Journal gazetesi, "Ermenistan ve Azerbaycan, Dağlık Karabağ Savaşı'nı bitirmek üzere anlaşmaya vardı" başlığıyla yayımladığı haberde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Bu anlaşma Ermenistan'ın askeri yenilgisi anlamına gelmektedir. Bu anlaşma yıllar süren işgalin bitişidir. Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir." sözlerine yer verdi.

- İngiltere

İngiliz kamu yayın kurumu BBC, gelişmeleri "Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ’da barış anlaşması imzaladı" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın anlaşmayı "hem benim hem de halkımız için inanılmaz derecede acı verici" şeklinde nitelendirdiğine dikkat çekildi.

Reuters haber ajansı da "Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya, Dağlık Karabağ ihtilafını sona erdirmek için anlaşma imzaladı" başlığıyla haberi gördü. Anlaşmaya bir aydan fazla süren kanlı çatışmaların ardından varıldığına vurgu yapılan haberde, Paşinyan’ın anlaşmaya dair yaptığı "Karar, muharebe durumunun derin analizlerine dayanılarak ve bu alandaki en iyi uzmanlarla yapılan görüşmeler sonucunda verildi." ifadeleri yer aldı.

Daily Telegraph ise "Ermenistan ve Azerbaycan, Rusya’nın barış gücü görevlendirmesiyle ateşkes anlaşması imzaladı" başlığını kullandı. Bölgeye 2 bin Rus barış gücünün konuşlandırılacağına dikkat çekilen haberde, Aliyev’in Paşinyan'a hitaben "Onu bu belgeyi imzalamaya zorladık. Bu aslında bir teslim olmaktır." ifadelerini kullandığı ön plana çıkarıldı.

- Fransa

Fransa'da yayın yapan France 24 kanalı, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı izleyicilerine "Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Dağlık Karabağ savaşını bitirmek için uzlaştı" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Azerbaycan'ın ihtilaflı bölgeyi geri almak için verdiği mücadelede zaferler dizisinin ardından Ermenistan ve Azerbaycan'ın haftalardır süren şiddetli çatışmaları sonlandırmak için Rusya ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan ve Rusya devlet başkanları ile Karabağ'daki savaşın sonlandırılması için anlaşma imzaladığını duyurduğu ifadelerinin yer aldığı haberde, Ermeni Başbakan'ın, anlaşmanın kişisel olarak kendi ve halkı için tarif edilemeyecek derecede acı olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Paşinyan'ın bu anlaşmayı Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladığı ifadesi kullanıldı.

- Almanya

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle, gelişmeyi "Ermenistan, Rusya, Azerbaycan Karabağ savaşını sonlandırmak için anlaşma imzaladı" başlığıyla paylaştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın açıklamalarına yer verilen haberde, İlham Aliyev'in değerlendirmeleri yer almadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı kutlama paylaşımı da haberde yer aldı.

Haberde, Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan'ın "savaşı mümkün olan en kısa sürede sonlandırmaya" anlaştığına dair açıklamasına yer verildi.

- Çin

Çin haber ajansı Xinhua, söz konusu gelişmeleri "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Karabağ’da ateşkese ulaştı" başlığıyla manşete taşıdı.

Çin Merkezi Televizyonu (CCTV) da haberi "Putin: Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’ın Karabağ’da 10 Kasım’dan itibaren tamamen ateşkes ilan edildiğini bildiren üçlü anlaşma imzaladı" başlığıyla gördü.

People's Daily (Halkın Günlüğü) gazetesi ise anlaşmayı, "Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan, Karabağ’da askeri harekatın durdurduğunu ilan eden ortak bildiriye imza attı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.