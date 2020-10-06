Azerbaycan için 'Gardaşlık Zamanı' konvoyu düzenlendi

HABERTURK.COM

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek için konvoy düzenledi. Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süslenen, "Gardaşlık Zamanı" sloganıyla gerçekleşen konvoyda, sivil araçlar, Saraçhane Parkı'ndan, motorize ve Off-Road araçları ile İHH Genel Merkezi'nden hareket etti.

Vatandaşlar da korna çalarak ve "Karabağ bizimdir, bizim kalacak" şeklinde slogan atarak konvoya destek verdi. Konvoy, Saraçhane, Şişhane, Taksim, Harbiye, Şişli, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Dolmabahçe, Tophane, Karaköy ve Eminönü güzergahını takip ederek turunu Edirnekapı'da tamamladı.

"TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK"

Vakıf merkezi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, “Vakfımızın kuruluş yılından bu yana 28 yıldır dünyanın neresinde zulme uğramış tüm insanlık için faaliyet yürütüyoruz. Bugün ise zulme uğrayan kardeş ülke Azerbaycan için buradayız. Ermenistan tarafından işgale uğramış toprakların gerçek sahibi Azerbaycan halkına verilmesi için destek konvoyu için toplandık” dedi.

Ermenistan’ın uluslararası hukuku çiğneyerek Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini söyleyen Durmuş Aydın, “Birleşmiş Milletler’in bu işgali defalarca kınamasına rağmen Karabağ işgal altında. Uluslararası hukukun çiğnemesine rağmen, bu işgal devam etmektedir. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak birçok gönüllümüzle, Off-Road araçlarla, motosiklet ekibimizle ve yüzlerce sivil araçla Azerbaycan halkıyla dayanışma içerisindeyiz. Şu an tüm Türkiye tek yürek olup Azerbaycan halkının haklı davasının yanında ve bir arada olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası camianın sessizliğini, halkların çığlıklarının bozacağını kaydeden Aydın, “Buradan tüm dünyaya sesleniyoruz, Karabağ hukuksuz şekilde işgal altında, bu işgale karşı Azerbaycan halkının yanında olmalarını istiyoruz. Umut ediyorum bu konvoy, Azerbaycan halkına moral olacaktır. Allah kendilerinin yanında olsun” açıklamasında bulundu.

KONVOYLAR BİR HAFTA SÜRECEK

Öte yandan, konvoyun hafta içi Anadolu’nun birçok ilinde devam edeceği kaydedildi.