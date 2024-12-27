Azerbaycan Hava Yolları, Rusya'nın 7 şehrine uçuşları durdurdu

AZAL'dan yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'da düşen uçakla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliği dikkate alınarak, nihai soruşturma tamamlanana kadar Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale'ye uçuş gerçekleştirilmeyecek.

Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Astrahan, Kazan ve Novosibirsk istikametindeki uçuşlar ise uçuş güvenliği kuralları göz önünde bulundurularak sürdürülecek.

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Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada, 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu. AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.